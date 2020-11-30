Выступление представителя Украины на Детском Евровидении-2020 вызвало восхищение у зрителей: достойно представил страну

В воскресенье, 29 ноября, в Варшаве (Польша) прошел финал песенного конкурса Детское Евровидение-2020, где выступал участник от Украины Александр Балабанов.

Его исполнение восхитило многих людей из разных стран. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

"Из выступающих мне больше всего нравится эта песня".

"Он очень талантливый! Песня выделяется, она очень сложна и интересная в мире поп-песен".

"Достойно представил нашу страну!!! Молодец".

"Мне очень нравится это выступление! Песня потрясающая".

"Мой фаворит этого года! Мне также нравится контраст пения грудным голосом во втором припеве".

"Обожаю простое, современное исполнение и интересную песню. Определенно мой любимчик, жаль, что его так недооценили", – пишут пользователи в сети.

Напомним, Александр Балабанов родился в Донецке, а позже с родителями переехал в Киев. Парень занимался вокалом в школе искусств на музыкальном отделении. Юный артист уже является победителем и лауреатом множества вокальных конкурсов и фестивалей.

Как сообщал OBOZREVATEL, победительницей детского "Евровидения-2019" стала представительница Польши Виктория Габор. Позже в сети произошел скандал из-за финала детского Евровидения.