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22 января • обновлено в 10:47
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Выступила для миллиардера и обнималась с Киркоровым: Ротару засветилась на шикарной гулянке в Москве

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Украинская певица София Ротару, которую недавно затравили за выступление на "Песне года" в Москве, спела на юбилее Этери Карапетян, жены владельца группы компаний "Ташир", миллиардера Самвела Карапетяна.

Вместе с ней на мероприятии засветились Николай Басков, Андрей Малахов, Филипп Киркоров и другие российские артисты. Фото и видео с празднования разместили в социальной сети Instagram.

Выступила для миллиардера и обнималась с Киркоровым: Ротару засветилась на шикарной гулянке в Москве
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На Дне рождения также выступил Сосо Павлиашвили, гонорар на корпоративах у которого, как говорят звездные промоутеры, в среднем около 20-30 тысяч евро.

Вел вечер шоумен Андрей Малахов. Его гонорар на подобных мероприятиях обычно составляет около 2 миллионов рублей.

Киркоров и Малахов

Киркоров и Малахов

Скриншот из видео

По информации издания "Комсомольская правда", София Ротару обычно соглашается выступить на корпоративе за 50 тысяч евро.

Ротару обнимается с Киркоровым

Ротару обнимается с Киркоровым

Скриншот из видео

Филипп Киркоров и София Ротару

Филипп Киркоров и София Ротару

Скриншот из видео

Филлип Киркоров

Филлип Киркоров

Скриншот из видео

София Ротару поет на корпоративе

София Ротару поет на корпоративе

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Сосо Павлиашвили Филипп Киркоров Андрей Малахов Николай Басков София Ротару
Место
Россия Москва
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Комментарии
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фил филька
фил филька
ну что упорыши на миротворец эту украинку или как?))
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Хо Хол
Хо Хол
Ггг.
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