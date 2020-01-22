Выступила для миллиардера и обнималась с Киркоровым: Ротару засветилась на шикарной гулянке в Москве

Украинская певица София Ротару, которую недавно затравили за выступление на "Песне года" в Москве, спела на юбилее Этери Карапетян, жены владельца группы компаний "Ташир", миллиардера Самвела Карапетяна.

Вместе с ней на мероприятии засветились Николай Басков, Андрей Малахов, Филипп Киркоров и другие российские артисты. Фото и видео с празднования разместили в социальной сети Instagram.

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На Дне рождения также выступил Сосо Павлиашвили, гонорар на корпоративах у которого, как говорят звездные промоутеры, в среднем около 20-30 тысяч евро.

Вел вечер шоумен Андрей Малахов. Его гонорар на подобных мероприятиях обычно составляет около 2 миллионов рублей.

Киркоров и Малахов Скриншот из видео

По информации издания "Комсомольская правда", София Ротару обычно соглашается выступить на корпоративе за 50 тысяч евро.

Ротару обнимается с Киркоровым Скриншот из видео

Филипп Киркоров и София Ротару Скриншот из видео

Филлип Киркоров Скриншот из видео

София Ротару поет на корпоративе Скриншот из видео

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