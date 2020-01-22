Выступила для миллиардера и обнималась с Киркоровым: Ротару засветилась на шикарной гулянке в Москве

Украинская певица София Ротару, которую недавно затравили за выступление на "Песне года" в Москве, спела на юбилее Этери Карапетян, жены владельца группы компаний "Ташир", миллиардера Самвела Карапетяна.
Вместе с ней на мероприятии засветились Николай Басков, Андрей Малахов, Филипп Киркоров и другие российские артисты. Фото и видео с празднования разместили в социальной сети Instagram.
На Дне рождения также выступил Сосо Павлиашвили, гонорар на корпоративах у которого, как говорят звездные промоутеры, в среднем около 20-30 тысяч евро.
Вел вечер шоумен Андрей Малахов. Его гонорар на подобных мероприятиях обычно составляет около 2 миллионов рублей.
Киркоров и Малахов
Скриншот из видео
По информации издания "Комсомольская правда", София Ротару обычно соглашается выступить на корпоративе за 50 тысяч евро.
Ротару обнимается с Киркоровым
Скриншот из видео
Филипп Киркоров и София Ротару
Скриншот из видео
Филлип Киркоров
Скриншот из видео
София Ротару поет на корпоративе
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения.
Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM".
В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.
Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО.
Однако, когда Ротару все-таки приехала в Россию для участия в "Песне года", в сети негативно отнеслись к ее выступлению, назвав певицу предательницей.
Заступиться за артистку решил Николай Басков. Певец попросил людей подумать о здоровье Ротару, а также заявил, что звезда всегда была вне политики.
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