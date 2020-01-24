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24 января • обновлено в 14:31
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"Ментальність українського хлопця": выступавший в Крыму Серов сделал заявление на украинском

1.3т
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Российский певец Александр Серов, который в ноябре 2017 года выступал в Крыму, высказался на украинском языке по поводу запрета концерта в Киеве.

Так, артист сказал, что если его все же не пустят в Украину – он не будет отстаивать свои права в суде. Об этом Серов заявил в интервью изданию "Комсомольская правда" (здесь он перешел на украинский язык).

Александр Серов

Александр Серов

Фото: 24smi.org

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"Звісно, ні. Я цього робити не буду. Я вам вже казав, що моє відношення до України безмірне. Мене як музичного керівника виростили такі колективи, як "Співучі юнги", "Черемош" з сестрами Ротару і співаком Василе Івановичем Зінкевичем. У мене ментальність українського хлопця. Я який був, такий і є. Моя рідня і досі живе в місті Миколаєві", – сказал Серов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Серов заявлял, что намерен обратиться к Верховной Раде с просьбой разрешить ему приехать в Украину.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Браво Александр Николаевич, пошли они к чёрту со своими запретами, тем более что запретить искусство нельзя, да и запретный плод - сладок ! Но в нынешней Украине некоторые, подчёркиваю, некоторые, этого не понимают ввиду своей тупизны и убогости, но тем хуже для них.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
И поверьте, в Украине ваших поклонников меньше не стало, стало больше тупых и убогих !
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