"Ментальність українського хлопця": выступавший в Крыму Серов сделал заявление на украинском

Российский певец Александр Серов, который в ноябре 2017 года выступал в Крыму, высказался на украинском языке по поводу запрета концерта в Киеве.

Так, артист сказал, что если его все же не пустят в Украину – он не будет отстаивать свои права в суде. Об этом Серов заявил в интервью изданию "Комсомольская правда" (здесь он перешел на украинский язык).

Александр Серов Фото: 24smi.org

"Звісно, ні. Я цього робити не буду. Я вам вже казав, що моє відношення до України безмірне. Мене як музичного керівника виростили такі колективи, як "Співучі юнги", "Черемош" з сестрами Ротару і співаком Василе Івановичем Зінкевичем. У мене ментальність українського хлопця. Я який був, такий і є. Моя рідня і досі живе в місті Миколаєві", – сказал Серов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Серов заявлял, что намерен обратиться к Верховной Раде с просьбой разрешить ему приехать в Украину.

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