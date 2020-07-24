Выступавшая в Крыму российская певица отменила концерты в Украине: что произошло

Российская певица Юлия Зиверт (Zivert), выступавшая ранее во временно оккупированном Крыму, отменила концерты в Украине. Они были запланированы в Киеве (4 августа) и Одессе (24 июля).

Об отмене одесского концерта Zivert сообщила за день до мероприятия, написав соответствующий пост на личной странице в Instagram.

Артистка также отметила, что мероприятия переносятся на неопределенный срок.

Концерт в Киеве должен был состояться 4 августа Facebook-страница Osocor Residence

"Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продлением карантина и закрытыми границами – Россия по-прежнему "красная" зона – все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих края. Но пока ситуация диктует нам свои правила", – написала Юлия Зиверт.

Zivert отменила концерты в Украине Instagram Зиверт

В Одессе она собиралась выступить 24 июля на открытии летней арены "Морвокзал", которой управляет компания "Квартал-Концерт", связанная с окружением президента Владимира Зеленского. Билеты на ее концерт стоили от 1 000 до 2 500 грн.

Юлия Зиверт планировала выступать в Одессе 24 июля Concert.ua

Отметим, Zivert выступала в оккупированном Россией Крыму летом 2018 года. Мероприятие проходило в Ялте. Несмотря на это въезд в страну ей пока не запретили –– и в 2019 году артистка дала концерт в Киеве.

Афиша с выступлением Юлии Зиверт в Крыму yaltaintourist.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Zivert странно высказалась о конфликте между Россией и Украиной. Она заявила, что у нее нет гражданской позиции и уточнила, что сама является "человеком мира и розовой птичкой".