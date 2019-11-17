Выступавшая в Крыму певица из РФ собралась в Киев

Российская певица, звезда 90-х Татьяна Овсиенко, которая выступала в оккупированном Крыму, решила через суд добиваться разрешения на въезд в Киев.

По словам Овсиенко, ей удалось победить в суде и доказать, что "является артисткой, поэтому и работала в Крыму", пишет издание "Факты".

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"Вроде как я выиграла суд. Сейчас мамочка приехала, сейчас вместе съездим", — похвасталась она в эфире одного из российских телеканалов.

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Овсиенко пожаловалась, что ее не пускали хоронить отца в Киев.

"Его нет уже год. Тяжело мне это давалось. Инфаркт, но меня, конечно, не пустили. Когда остановилось у папы сердечко, я была уже почти в Киеве. Они ждали часов пять или шесть, требовали справку о смерти, но это было невозможно. Мы уговорили доктора, который зафиксировал время и дату остановки сердца. Он прислал справку на границу и меня пустили. Такая же история была на 40 дней", — рассказала Овсиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года ряд российских звезд, среди которых отметилась Татьяна Овсиенко, похвастались проведением в оккупированном Россией Крыму так называемой Дискотеки 90-х.

Как стало известно позже, они угодили в список украинской базы преступников "Миротворец", что, по словам Татьяны и ее коллег, стало для них неожиданностью. Позже в СБУ заявили, что не запрещали въезд на территорию страны Овсиенко.

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