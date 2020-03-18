Вышла замуж в Италии: как ведущая "Орла и решки" Жанна Бадоева живет после развода

Популярная украинская ведущая, более всего известная по тревел-шоу "Орел и решка", Жанна Бадоева 18 марта отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 44 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, как сложилась жизнь ведущей после развода с режиссером Аланом Бадоевым и как она выглядит сейчас.

Жанна Бадоева instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоева родилась 18 марта 1976 года в городе Мажейкяй, Литва. Она была первой женщиной-резидентом в шоу Comedy Club U.A, участвовала в создании проектов "Танцую для тебя" на "1+1", "Суперзвезда", "Шарманка", "Лялечка".

В 2011 году Жанна Бадоева вместе с Нателлой Крапивиной, а также с Евгением и Еленой Синельниковыми придумала формат программы "Орел и решка" на телеканале "Интер", где Жанна стала ведущей вместе со своим мужем Аланом Бадоевым.

Жанна Бадоева и Алан Бадоев в шоу "Орел и решка"

Жанна Бадоева и Алан Бадоев Gloss.ua

В 2012 году, после третьего сезона, она ушла из проекта, тогда же стало известно, что Жанна Бадоева и Алан Бадоев разводятся.

С 2013 года Жанна Бадоева вместе с двумя детьми от первого и второго брака живет в Италии. Там она вышла замуж в третий раз – избранником ведущей стал бизнесмен родом из Львова Василий Мельничин.

Жанна Бадоева и Василий Мельничин instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоева и Василий Мельничин instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоева и Василий Мельничин instagram.com/zhanna_badoeva

В 2016 году Жанна Бадоева представила дебютную коллекцию обуви ZHANNA BADOEVA совместно с известным итальянским дизайнером Эрнесто Эспозито. А в 2017 году открылся ее интернет-магазин по продаже обуви.

Ведущая ведет блог в Instagram, где делится яркими фото, а также советами о том, как сбросить лишний вес.

Жанна Бадоева instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоева instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоева instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоева и Василий Мельничин instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоева instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоева с семьей SM News

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