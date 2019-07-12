"Вышла замуж": Егорова заинтриговала поклонников неожиданной новостью

Знаменитая украинская телеведущая Снежана Егорова поделилась с поклонниками радостной новостью о женитьбе.
Так, она выдала замуж свою маму Людмилу. Об этом артистка сообщила на своей странице в Facebook.
"Моя мама вышла замуж — в 73 года! Да так удачно, что у моих младших детей теперь появился дедушка-друг, отдых на природе и вечерние посиделки у костра! В жизни бывает все!", — написала Егорова.
Снежана Егорова
Фото из Instagram
Мама Снежаны Егоровой вышла замуж
Фото из Facebook
Отметим, что пышную свадьбу у Егоровой устраивать не планируют. Они отметили это событие в семейном кругу.
Мама Снежаны Егоровой вышла замуж
Фото из Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году вышла замуж дочь Снежаны Егоровой. Об этом сообщила звездная мама на своей официальной странице в Instagram.
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