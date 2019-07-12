Главная Новости
Мова Язык
СпортLady

/ Люди

"Вышла замуж": Егорова заинтриговала поклонников неожиданной новостью

4.4т Читать материал на украинском

Знаменитая украинская телеведущая Снежана Егорова поделилась с поклонниками радостной новостью о женитьбе.

Так, она выдала замуж свою маму Людмилу. Об этом артистка сообщила на своей странице в Facebook.

"Моя мама вышла замуж — в 73 года! Да так удачно, что у моих младших детей теперь появился дедушка-друг, отдых на природе и вечерние посиделки у костра! В жизни бывает все!", — написала Егорова.

"Вышла замуж": Егорова заинтриговала поклонников неожиданной новостью

Снежана Егорова

Фото из Instagram

"Вышла замуж": Егорова заинтриговала поклонников неожиданной новостью

Мама Снежаны Егоровой вышла замуж

Фото из Facebook

Новости
"Дочку заставлю надеть!" Тодоренко поделилась подробностями свадьбы

Отметим, что пышную свадьбу у Егоровой устраивать не планируют. Они отметили это событие в семейном кругу.

"Вышла замуж": Егорова заинтриговала поклонников неожиданной новостью

Мама Снежаны Егоровой вышла замуж

Фото из Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году вышла замуж дочь Снежаны Егоровой. Об этом сообщила звездная мама на своей официальной странице в Instagram.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Снежана Егорова
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
6
Смешно
5
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel