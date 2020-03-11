Вышла книга о Владимире Зеленском и его команде под названием "Янелох". Это сборник политических "козюлек-эпиграмм и других приколов" авторства журналиста Юрия Луканова.

Книга имеет карманный формат и состоит из предисловия и семи разделов.

"Я теперь определился окончательно и бесповоротно. Моей наиболее вдохновенной Музой, точнее Музом, является Владимир Зеленский. Ну и его выдающаяся команда. Ни один политик до него, ни одна политическая партия до "Слуги народа" не побуждали меня так часто садиться за писание. Итак, потоки моей желчи, которые выливались на компьютер в виде рифмованных козюлек, выросли в разы. За что я им очень благодарен", - пишет автор в предисловии.

Кроме коротких эпиграмм, в издание вошли стихи, а также некоторые публикации из предыдущих книг.

"Я очень благодарен избирателям Владимира Зеленского, решительно привели его к власти и дали мне неприходяще Смущение и вдохновение и огромное поле для творчества. Так держать!", - говорит автор.

Оформление сделал художник Николай Костылев.

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