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"Выше ногу!" Никитюк взволновала сеть пикантным снимком на 8 марта

2.6тЧитать материал на украинском

Популярная телеведущая Леся Никитюк на 8 марта удивила поклонников горячим снимком из лифта.

Она позировала с тюльпанами, высоко задрав одну ногу, продемонстрировав таким образам отличную растяжку. Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram.

"8 марта наступило. Потеплело вокруг. У девушек цветы и подарки, а у мужчин долги", – подписала Никитюк.

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В комментариях на телеведущую посыпались поздравления и комплименты о том, как чудесно она выглядит. Некоторые пошутили, что она выкидывает подаренные цветы.

"Леся. Ты чего так пожелтела, как те тюльпаны", "Ей цветы дарили, а она их выкидывает", "Шикарная женщина", "Брутально, но очень сексуально! И в точку сказано", "Повыше ножку подними", – написали поклонники.

"Выше ногу!" Никитюк взволновала сеть пикантным снимком на 8 марта
"Выше ногу!" Никитюк взволновала сеть пикантным снимком на 8 марта
"Выше ногу!" Никитюк взволновала сеть пикантным снимком на 8 марта
"Выше ногу!" Никитюк взволновала сеть пикантным снимком на 8 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк устроила жаркие танцы без одежды с победительницей украинского Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV.

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Тема
8 Марта
Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Теги
шоу-бизнеспраздник
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кого это чучело может взволновать?
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