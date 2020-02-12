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12 февраля • обновлено в 18:38
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"Вырезали сюжет с Путиным": известный комик рассказал о цензуре в КВН и "Лиге смеха"

2.4т
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Известный украинский и белорусский телеведущий Дмитрий Танкович, который заявил, что Россия не готова решать конфликт с Украиной, высказался о цензуре в юмористических шоу Украины и России.

Он отметил, что в РФ под цензуру попала шутка про Путина, показанная в КВН. Такое заявление артист сделал в интервью для шоу "Предельник" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дмитрий Танкович

Дмитрий Танкович

Скриншот из видео

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По словам Танковича, после монтажа, один из выпусков КВН пришел отсмотреть посторонний мужчина – он дважды проверил весь эпизод, и одна из сцен с участием двойника президента России Владимира Путина вызвала у него вопросы. В результате он попросил вырезать одну из шуток.

"Какой-то жест был, я сейчас не вспомню уже. И чувак сказал: "Ан нет, это не надо! В этот момент не показывайте жест, перебейте залом", - рассказал артист.
"Вырезали сюжет с Путиным": известный комик рассказал о цензуре в КВН и "Лиге смеха"

Скриншот из видео

Он отметил, что в украинской "Лиге смеха" цензура отсутствует.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стендап-комик Александр Долгополов, который раскритиковал российскую власть и общество, покинул Россию.

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Автор
Мария Дидык
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