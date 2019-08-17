"Вырезали часть кости": модель Playboy рассказала о страшной болезни

Модель Playboy и певица Кира Шайн (Kira Shine) поборола страшную болезнь – злокачественную опухоль мозга, однако все еще боится, что недуг вернется.

Об этой странице своей жизни она рассказала в комментарии "СтарХит", уточнив, что о диагнозе узнала в 26 лет.

По словам Шайн, у нее тогда резко ухудшалось самочувствие: постоянно болела голова, началась депрессия, отнялась левая сторона тела.

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"Доктор посоветовал сделать МРТ, чтобы понимать, что же происходит в голове. Было страшно. Семье не рассказала ничего. Головные боли усиливались с каждым днем. Не могла даже спать по ночам. Спустя неделю решилась сказать маме. Я призналась, что у меня был инсульт и растет опухоль. В итоге мы обе ревели навзрыд", — рассказала она.

После этого модель начала поиски доктора и даже съездила в Израиль, но операцию все же проводил московский врач.

Кира после операции Стархит

"В день операции попросила близких не ехать со мной, потому что не хотела причинять боль своей семье. Сказать, что было страшно — неправильно. Я никогда не боялась смерти. А вот инвалидом проснуться боялась. Мне сделали успокаивающий укол, повезли в операционную. Я прощалась с этим миром — а это уже действительно нелегко. Мне вскрыли черепную коробку, вырезали часть поврежденной кости, вставив металлическую пластинку", – призналась модель.

Кира Шайн instagram

За операцией последовал долгий восстановительный период, о котором Шайн вспоминает неохотно. У нее до сих пор болит голова, да и врачи предупреждают, что болезнь может вернуться в любой момент.

Kira Shine instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Шайн презентовала чувственное видео к песне "Домой".

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