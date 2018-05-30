"Выразила мечты": любовнице Путина грозит штраф из-за знакового наряда

Неординарный наряд российской экс-гимнастки Алина Кабаевой, которая впервые за долгое время вышла в свет в белом макси-платье с цветочным принтом и огромным гербом России на груди, может стоить ей штрафа.

Если в революционной России ношение государственной атрибутики поощрялось властями, то сегодня Кабаевой грозит штраф в три тысячи рублей, пишет Medialeaks.

Спортсменка выбрала патриотичное платье для появления на публике на открытии благотворительного международного детского фестиваля художественной гимнастики "Алина".

Пользователи соцсетей тут же вспомнили слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин женат на своей работе. Другие участники обсуждения посчитали, что с помощью герба Кабаева выразила свои мечты о замужестве.

"Бывшую гимнастку наказание не пугает. Потому что с платьем она не расстаётся", – пишет издание.

За последние несколько лет российские СМИ несколько раз сообщали о романе прославленной гимнастки и президента РФ. Как утверждалось, отношения между Путиным и Кабаевой начались ещё в середине 2000-х. В 2015 году швейцарская газета сообщила о том, что у нее родился ребёнок. Исчезновение Путина из публичного пространства, которое пришлось как раз на указанные даты, связали с данным событием.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кабаева начала прятать свою фигуру, так как набрала несколько лишних килограммов.