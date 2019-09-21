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21 сентября • обновлено в 13:15
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"Выпустила всю ненависть": всплыло архивное видео с признанием Пугачевой о Галкине

1.8т Читать материал на украинском

В сети появилось архивное видео, на котором примадонна Алла Пугачева вспоминает о первой встрече с будущим мужем Максимом Галкиным.

Соответствующий ролик был обнародован на фанатской странице детей звездной пары Лизы и Гарри (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Я почувствовала взгляд в спину. Я это прямо почувствовала, и когда повернулась, то злобно глянула в эти глаза. Человек, который на меня так смотрел – совершенно не отвел глаз. Я выпустила все, что могла – гром, молнию, ненависть, презрение взглядом. А он только улыбнулся. Ну вот, когда улыбнулся, то я подумала: "Так, что-то это мне все не нравится", – рассказала Пугачева.

Алла Пугачева рассказала о первой встрече с Галкиным

Алла Пугачева рассказала о первой встрече с Галкиным

Кадр из архивного видео

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Она добавила, что Галкин ей кого-то напомнил. Ранее она слышала о популярном артисте, но не знала, чем он занимается.

"Он подошел ко мне и пригласил танцевать. Я как под гипнозом пошла, хотя, честно говоря, не собиралась. Просто я от себя даже не ожидала", — добавила примадонна.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

instagram/maxgalkinru

Пользователи бурно отреагировали на этот ролик. Многие не узнали Пугачеву, заявив, что женщина на видео совершенно не похожа на артистку.

"Вообще на Аллу Борисовну не похожа", "Какая вся отфотошопленная", "Кто это", "Как-то не очень похоже... Только голос", "На себя не похожа", – отреагировали в сети.

"Выпустила всю ненависть": всплыло архивное видео с признанием Пугачевой о Галкине
"Выпустила всю ненависть": всплыло архивное видео с признанием Пугачевой о Галкине
"Выпустила всю ненависть": всплыло архивное видео с признанием Пугачевой о Галкине
"Выпустила всю ненависть": всплыло архивное видео с признанием Пугачевой о Галкине

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года Галкин откровенно признался о личной жизни с Пугачевой. Он заявил, что примадонна всегда была главной в их семье.

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Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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