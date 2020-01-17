Выпавшая из окна Пунтус впервые рассказала правду о трагической истории

Российская модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, впервые лично прокомментировала инцидент.

Так, девушка написала на своей странице в Instagram пост, в котором заверила: то, что с ней произошло — нелепая случайность. Кроме того, она опровергла слухи о том, что принимала запрещенные вещества и непонятные таблетки.

Ксения Пунтус Фото: instagram/k_ksusha

"Единственные достоверные слова от моего лица с момента происшествия данного инцидента. Спешу вас огорчить, писатели-фантасты, но запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было. Это было научно доказано, врачебно подтверждено и т.д. Ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму... Весь инцидент — нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь", — поделилась Ксения.

Ксения Пунтус Фото: instagram/k_ksusha

Также Пунтус отметила: к тому, что она выпала из окна, внук Михалкова никак не причастен. По словам модели, он чудесный человек.

"Так же речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. Андрей — чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами", — подытожила Ксения.

Андрей Баков и Ксения Пунтус

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выглядит внук Никиты Михалкова Андрей Баков, из окна квартиры которого выпала Ксения Пунтус.

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