Выпали волосы и увеличился вес: стало известно, как изменилась внешность Заворотнюк после лечения

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком мозга, наконец-то выписали из больницы. Сейчас артистка чувствует себя хорошо, однако серьезное заболевание негативно отразилось на ее внешности.

Так, во время терапии звезда была вынуждена принимать гормональные препараты, что способствовало набору веса. Также после химии у Заворотнюк выпали волосы. Однако по словам врачей, Заворотнюк постепенно возвращает свой прежний вид, передает Starhit.

Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

"Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но потом отросли снова. Во время терапии Заворотнюк была вынуждена принимать гормональные препараты, что способствовало набору веса. Сейчас же она возвращается в прежнюю форму и уже ходит сама. Физкультурой пока актриса не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление", – заключил один из медиков.

Анастасия Заворотнюк Фото: hellomagazine.com

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