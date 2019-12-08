Главная Новости
8 декабря • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Вынуждена оправдываться": солистка "ВИА Гры" удивила признанием о романе с Меладзе

3.8т
Читать материал на украинском

Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег эмоционально прокомментировала слухи о романе с продюсером Константином Меладзе.

В комментарии КП певица заявила, что она постоянно вынуждена оправдываться за свои отношения с Меладзе.

Эрика Герцег

Эрика Герцег

Инстаграм

Новости
"Случаются кризисы!" Меладзе откровенно рассказал о проблемах в семье

По словам Эрики, у нее есть возлюбленный, однако это вовсе не Меладзе.

"Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его и мы счастливы вместе, а эти слухи отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения...", заявила Герцег, едва сдерживая слезы.

Эрика Герцег и Константин Меладзе

Эрика Герцег и Константин Меладзе

Инстаграм

А вот на вопрос, почему бы певице не показать своего возлюбленного, чтобы поставить точку в слухах о романе с Меладзе, Эрика ответила:

"Я не хочу этого делать. Я верю, что счастье любит тишину. Я не хочу никому показывать своего мужчину, я против этого. Ну блин, это мое, пусть это останется дома!"

Группы "ВИА Гра" и Константин Меладзе

Группы "ВИА Гра" и Константин Меладзе

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Брежнева не стала отрицать свой развод с продюсером Константином Меладзе.

Артистка удалила совместные фото с супругом в Instagram, а также резко ответила на вопрос поклонников про то, что происходит между ними с Костей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Анна Михно
Персоны
Эрика Герцег Константин Меладзе
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коротков Сергей
Коротков Сергей
Сейчас заплачу от горя))). Бедная и несчастная, чуть не плачет)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги