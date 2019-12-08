"Вынуждена оправдываться": солистка "ВИА Гры" удивила признанием о романе с Меладзе

Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег эмоционально прокомментировала слухи о романе с продюсером Константином Меладзе.
В комментарии КП певица заявила, что она постоянно вынуждена оправдываться за свои отношения с Меладзе.
Эрика Герцег
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По словам Эрики, у нее есть возлюбленный, однако это вовсе не Меладзе.
"Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь – умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его и мы счастливы вместе, а эти слухи отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения...", – заявила Герцег, едва сдерживая слезы.
Эрика Герцег и Константин Меладзе
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А вот на вопрос, почему бы певице не показать своего возлюбленного, чтобы поставить точку в слухах о романе с Меладзе, Эрика ответила:
"Я не хочу этого делать. Я верю, что счастье любит тишину. Я не хочу никому показывать своего мужчину, я против этого. Ну блин, это мое, пусть это останется дома!"
Группы "ВИА Гра" и Константин Меладзе
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Брежнева не стала отрицать свой развод с продюсером Константином Меладзе.
Артистка удалила совместные фото с супругом в Instagram, а также резко ответила на вопрос поклонников про то, что происходит между ними с Костей.
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