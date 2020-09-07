Вылет Танковича и беременной Гвоздевой вызвал споры в сети

Во втором эфире шоу "Танці з зірками" покинула пара юмориста Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой. В сети пользователи отмечали, что телеведущий покинул проект именно из-за беременности танцовщицы, но нашлись и те, которым не понравились выступления участников.

Напомним, судьи жестко раскритиковали танец пары. Влад Яма напомнил Танковичу за лишний вес, а Екатерина Кухар посоветовала "расправлять плечи и чаще дышать во время выступления" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате они получили 29 баллов от жюри, однако в конце эфира были вынуждены покинуть шоу. Зрители отдали предпочтение Сергею Мельнику и Аделине Дели, которые также оказались в зоне риска.

Танкович и Гвоздева покинули шоу. Скриншот видео

На YouTube-канале "Танців з зірками" в комментариях под выступлением Танковича и Гвоздевой пользователи сети разошлись во мнениях. Некоторые назвали выбор партнерши для телеведущего "подставой, а кто-то остался недовольным после их выступления. Однако нашлись и те, кто поддержал пару.

"Просто интересно, Илона ты понимаешь, что Танкович вылетел из-за тебя (не как партнерши)?", "Танкович реально удивил, я и все мои друзья считаем, что он хорошо станцевал. Судьи зря дали такие низкие оценки", "Считаю, что их пара ушла заслуженно, Дима танцует слабо, ну а Илоне надо поберечь себя", – написали в комментариях.

В сети разошлись во мнениях. скриншот

Вылет Танковича и Гвоздевой спровоцировал споры. скриншот

В сети спорили из-за вылета пары. скриншот

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева: смотреть выступление

Как сообщал OBOZREVATEL, во время второго эфира шоу "Танці з зірками" судья Екатерина Кухар раскритиковала танец актрисы Дарьи Петрожицкой и ее партнера Игоря Гелуненко, который пара выполнила на парковке под открытым небом. Они отметила, что участники могли перетанцевать несколько раз, за что нарвалась на критику в сети.