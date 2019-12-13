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13 декабря • обновлено в 19:19
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"Выкуси, бывший!" Полуголая Шейк взволновала поклонников интимным кадром

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Российская модель Ирина Шейк, которая рассталась с отцом своей дочери актером Брэдли Купером, ошарашила сеть пикантным фото.

На своей странице в Instagram она опубликовала интимный снимок, на котором позирует в комнате с приглушенным светом в соблазнительном белье и без макияжа, томно глядя в объектив.

Пикантный кадр вызвал бурю эмоций у поклонников, которые не смогли сдержать восторга.

Ирина Шейк в белье – пикантный кадр

Ирина Шейк в белье – пикантный кадр

instagram/irinashayk

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"Шикарная", "Сладкая", "Я тебя люблю", "Какая же красивая", "Вы такая красивая, как магнитики у меня на холодильнике", "Выкуси, бывший", "Нет слов, насколько вы хороши", – написали поклонники.

"Выкуси, бывший!" Полуголая Шейк взволновала поклонников интимным кадром
"Выкуси, бывший!" Полуголая Шейк взволновала поклонников интимным кадром
"Выкуси, бывший!" Полуголая Шейк взволновала поклонников интимным кадром
"Выкуси, бывший!" Полуголая Шейк взволновала поклонников интимным кадром
"Выкуси, бывший!" Полуголая Шейк взволновала поклонников интимным кадром

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Ирина Шейк

Ирина Шейк

instagram/irinashayk

Ирина Шейк в белье

Ирина Шейк в белье

instagram/irinashayk

Ирина Шейк – соблазнительное фото в машине

Ирина Шейк – соблазнительное фото в машине

instagram/irinashayk

Ирина Шейк для Vogue

Ирина Шейк для Vogue

instagram/irinashayk

Шейк в купальнике

Шейк в купальнике

instagram/irinashayk

Полуголая Шейк

Полуголая Шейк

instagram/irinashayk

Шейк без одежды

Шейк без одежды

instagram/irinashayk

Как сообщал OBOZREVATEL, отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк продолжались четыре года. О том, что они расстались, стало известно в мае.

Кризис в семье знаменитостей назрел еще в 2018-ом, после того как Купер начал работать над фильмом "Звезда родилась". В картине он сыграл роль влюбленного в героиню Леди Гаги. Именно во время съемок, по мнению инсайдеров, актер закрутил роман с певицей.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Ирина Шейк
Теги
шоу-бизнес Красота фотографии фотосессия
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