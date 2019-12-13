"Выкуси, бывший!" Полуголая Шейк взволновала поклонников интимным кадром

Российская модель Ирина Шейк, которая рассталась с отцом своей дочери актером Брэдли Купером, ошарашила сеть пикантным фото.

На своей странице в Instagram она опубликовала интимный снимок, на котором позирует в комнате с приглушенным светом в соблазнительном белье и без макияжа, томно глядя в объектив.

Пикантный кадр вызвал бурю эмоций у поклонников, которые не смогли сдержать восторга.

Ирина Шейк в белье – пикантный кадр instagram/irinashayk

"Шикарная", "Сладкая", "Я тебя люблю", "Какая же красивая", "Вы такая красивая, как магнитики у меня на холодильнике", "Выкуси, бывший", "Нет слов, насколько вы хороши", – написали поклонники.

Другие откровенные фотографии Ирины Шейк

Ирина Шейк instagram/irinashayk

Ирина Шейк в белье instagram/irinashayk

Ирина Шейк – соблазнительное фото в машине instagram/irinashayk

Ирина Шейк для Vogue instagram/irinashayk

Шейк в купальнике instagram/irinashayk

Полуголая Шейк instagram/irinashayk

Шейк без одежды instagram/irinashayk

Как сообщал OBOZREVATEL, отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк продолжались четыре года. О том, что они расстались, стало известно в мае.

Кризис в семье знаменитостей назрел еще в 2018-ом, после того как Купер начал работать над фильмом "Звезда родилась". В картине он сыграл роль влюбленного в героиню Леди Гаги. Именно во время съемок, по мнению инсайдеров, актер закрутил роман с певицей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!