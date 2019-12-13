"Выкуси, бывший!" Полуголая Шейк взволновала поклонников интимным кадром

Российская модель Ирина Шейк, которая рассталась с отцом своей дочери актером Брэдли Купером, ошарашила сеть пикантным фото.
На своей странице в Instagram она опубликовала интимный снимок, на котором позирует в комнате с приглушенным светом в соблазнительном белье и без макияжа, томно глядя в объектив.
Пикантный кадр вызвал бурю эмоций у поклонников, которые не смогли сдержать восторга.
Ирина Шейк в белье – пикантный кадр
instagram/irinashayk
"Шикарная", "Сладкая", "Я тебя люблю", "Какая же красивая", "Вы такая красивая, как магнитики у меня на холодильнике", "Выкуси, бывший", "Нет слов, насколько вы хороши", – написали поклонники.
Другие откровенные фотографии Ирины Шейк
Ирина Шейк
instagram/irinashayk
Ирина Шейк в белье
instagram/irinashayk
Ирина Шейк – соблазнительное фото в машине
instagram/irinashayk
Ирина Шейк для Vogue
instagram/irinashayk
Шейк в купальнике
instagram/irinashayk
Полуголая Шейк
instagram/irinashayk
Шейк без одежды
instagram/irinashayk
Как сообщал OBOZREVATEL, отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк продолжались четыре года. О том, что они расстались, стало известно в мае.
Кризис в семье знаменитостей назрел еще в 2018-ом, после того как Купер начал работать над фильмом "Звезда родилась". В картине он сыграл роль влюбленного в героиню Леди Гаги. Именно во время съемок, по мнению инсайдеров, актер закрутил роман с певицей.
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