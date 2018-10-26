"Выходит замуж?" Дженнифер Лопес удивила сеть огромным обручальным кольцом

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес засветила в соцсетях огромное бриллиантовое кольцо.

Любопытное видео, на котором можно рассмотреть украшение во всей красе опубликовал на своей странице в Instagram возлюбленный Дженн - Алекс Родригес (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, пара находилась на бейсбольной игре на стадионе Фенуэй-парк. Бойфренд певицы в шутку попросил ее повторить движение, которое совершил тренер. Лопес просьбу выполнила и как бы невзначай похвасталась кольцом.

"Дженнифер, какой знак?"- подписал он пост.

Похоже, что теперь не осталось сомнений в том, что певица и экс-бейсболист готовятся к свадьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Анастасия Каменских, которая официально не замужем, засветила обручальное кольцо.