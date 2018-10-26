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"Выходит замуж?" Дженнифер Лопес удивила сеть огромным обручальным кольцом

1.9тЧитать материал на украинском

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес засветила в соцсетях огромное бриллиантовое кольцо.

Любопытное видео, на котором можно рассмотреть украшение во всей красе опубликовал на своей странице в Instagram возлюбленный Дженн - Алекс Родригес (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, пара находилась на бейсбольной игре на стадионе Фенуэй-парк. Бойфренд певицы в шутку попросил ее повторить движение, которое совершил тренер. Лопес просьбу выполнила и как бы невзначай похвасталась кольцом.

"Выходит замуж?" Дженнифер Лопес удивила сеть огромным обручальным кольцом

"Дженнифер, какой знак?"- подписал он пост.

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Похоже, что теперь не осталось сомнений в том, что певица и экс-бейсболист готовятся к свадьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Анастасия Каменских, которая официально не замужем, засветила обручальное кольцо.

Персона
Дженнифер Лопес
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