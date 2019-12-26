"Выглядит ущербно!" Петросян разозлился из-за шоу о своем разводе

Российский комик Евгений Петросян, который недавно прокомментировал новость о своей свадьбе с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой, жестко высказался о шоу "Пусть говорят".

По его словам, все что было сказано в этой программе - вранье. Об этом комик написал на своей странице в социальной сети Instagram. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова popcornnews

"Такая передача на федеральном канале в погоне за рейтингом любыми средствами выглядит ущербно, беспардонно, как вмешательство в личную жизнь публичного человека. Неужели мы докатились до такого беспредела, где одних можно таким образом морально уничтожать и унижать, а о настоящих преступлениях умалчивать? Стыдитесь, господа!", - сказал Петросян.

Евгений Петросян и Елена Степаненко Cosmo.ru

"Ну а с теми лицами, которые позволяют себе в прайм-тайм солидного канала навешивать ярлыки на незнакомых людей нужно разговаривать в суде. Статью гражданского кодекса "Защита чести, достоинства и деловой репутации" никто не отменял", - пригрозил Петросян обидчикам.

Кроме того, комик призвал своих поклонников не смотреть продолжение этого шоу и пообещал, что расскажет обо всем сам.

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