"Выглядит ущербно!" Петросян разозлился из-за шоу о своем разводе

Российский комик Евгений Петросян, который недавно прокомментировал новость о своей свадьбе с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой, жестко высказался о шоу "Пусть говорят".
По его словам, все что было сказано в этой программе - вранье. Об этом комик написал на своей странице в социальной сети Instagram. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
popcornnews
"Такая передача на федеральном канале в погоне за рейтингом любыми средствами выглядит ущербно, беспардонно, как вмешательство в личную жизнь публичного человека. Неужели мы докатились до такого беспредела, где одних можно таким образом морально уничтожать и унижать, а о настоящих преступлениях умалчивать? Стыдитесь, господа!", - сказал Петросян.
Евгений Петросян и Елена Степаненко
Cosmo.ru
"Ну а с теми лицами, которые позволяют себе в прайм-тайм солидного канала навешивать ярлыки на незнакомых людей нужно разговаривать в суде. Статью гражданского кодекса "Защита чести, достоинства и деловой репутации" никто не отменял", - пригрозил Петросян обидчикам.
Кроме того, комик призвал своих поклонников не смотреть продолжение этого шоу и пообещал, что расскажет обо всем сам.
Поздно ночью я просмотрел передачу-пасквиль "Пусть говорят" про мою личную жизнь (эфир от 25 декабря). И понял, что уже не могу молчать. Хочу ответственно заявить! Что всё, что говорили люди присутствующие в студии является на 99% не правдой, а точнее, ложью, клеветой. Там находились три категории людей. 1. Представленные, как мои старые друзья, они действительно, старые, но чаще всего не друзья, а скорее всего, маразматики (судя по тому, что они говорили). Один из них утверждал, что я, якобы, ему что-то говорил, хотя я ничего подобного ни одному из них не рассказывал - никогда! В частности будто я не хочу иметь детей. Ни один нормальный человек так не вправе сказать, даже если он детей не планирует. 2. Случайные люди, экзальтированные дамочки мужского и женского рода, которые просто злобно, истерично болтали. Видимо, это стиль передачи. 3. Официантка подслушивающая и передающая третьим лицам разговоры посетителей ресторана - это апогей передачи! Здесь же артистка кино Елена Проклова. От которой по каким-то причинам ушёл муж и, которая в свете этих событий не может быть объективной. Ко мне лично и Елене Степаненко она никогда не имела никакого отношения! Я даже не знаком с этой женщиной! Парикмахер моей дочери. Как посторонний человек вообще может комментировать эту ситуацию? Я не могу себе представить, чтобы прийдя в салон красоты адекватный человек начал исповедоваться! 4. Некоторых "экспертов" в студии, вроде пытающихся что-то сказать дельное, обрывали на втором предложении. 5. И, наконец, ведущий Дмитрий Борисов выглядел в моих глазах просто фриком, который взял на себя ответственность 15 раз во время передачи утверждать, что "только что закончилась опись имущества, оцениваемая в 1,5 миллиарда". Во-первых, приставы работали весной 2019 года, а не только что, и работали они не полгода, как утверждает ведущий, а три дня. Во-вторых, приставы должны описывать, но вовсе не оценивать имущество. Это не их компетенция. Судебная экспертиза только начинается. И, как можно заранее десятки раз в течении передачи утверждать фиксированную сумму этой оценки?! P.S Продолжение читайте в "карусели"! #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #пустьговорят #позор #твшоу
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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