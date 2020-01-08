"Выглядит лучше, чем 20-летняя": Пугачева ошарашила помолодевшим лицом на фото

Российская певица Алла Пугачева удивила внешним видом на новой фотографии.

Так, снимком с примадонной поделился на своей странице в Instagram ее муж, шоумен Максим Галкин.

Алла Пугачева glavred.info

Фото было сделано во время празднования Рождества в доме продюсера Александра Достмана и его жены Иды. Коллективный снимок с гостями опубликовал Галкин.

Примечательно, что внимание поклонников на фотографии привлек внешний вид Пугачевой. По мнению фанатов, певица еще больше помолодела.

А вот некоторые поклонники предположили, что помолодевшее лицо артистки – результат фотошопа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.

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