"Выглядит, как девочка!" Галкин показал домашнее видео с Пугачевой и детьми

Популярная российская певица Алла Пугачева поразила сеть своей внешностью. Так, на видео, которое показал ее супруг комик Максим Галкин, она позировала в коротких шортах, которые оголяли ее ноги.

Видео Галкин разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Алла Пугачева epicenter.bg/

"Каждое возвращение домой - это маленькое счастье", - подписал ролик Галкин.

"Алла Борисовна, как хорошо выглядит, прям как девочка", "Какие вы все шикарные. Дай Бог вам здоровья всем", "Интересно смотреть", "Пугачева с этим фильтром похожа на профессора Трилони из Гарри Поттера", "Какие ножки у Аллы Борисовны! Идеальные! И шортики такие классные! Супер", - пишут в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская певица Алла Пугачева шокировала своим внешним видом во время нового выхода. Многие, увидев артистку, были шокированы, отмечая растрепанную прическу, отекшее лицо, растерянный взгляд.

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