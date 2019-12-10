Главная Новости
10 декабря • обновлено в 15:19
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Выглядит, как девочка!" Галкин показал домашнее видео с Пугачевой и детьми

444
Читать материал на украинском

Популярная российская певица Алла Пугачева поразила сеть своей внешностью. Так, на видео, которое показал ее супруг комик Максим Галкин, она позировала в коротких шортах, которые оголяли ее ноги.

Видео Галкин разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

epicenter.bg/

Новости
Вместе обедают, ставят друг другу лайки: в сети заметили отношения Ивлеевой и Галкина
"Каждое возвращение домой - это маленькое счастье", - подписал ролик Галкин.

"Алла Борисовна, как хорошо выглядит, прям как девочка", "Какие вы все шикарные. Дай Бог вам здоровья всем", "Интересно смотреть", "Пугачева с этим фильтром похожа на профессора Трилони из Гарри Поттера", "Какие ножки у Аллы Борисовны! Идеальные! И шортики такие классные! Супер", - пишут в сети.

"Выглядит, как девочка!" Галкин показал домашнее видео с Пугачевой и детьми
"Выглядит, как девочка!" Галкин показал домашнее видео с Пугачевой и детьми
"Выглядит, как девочка!" Галкин показал домашнее видео с Пугачевой и детьми
"Выглядит, как девочка!" Галкин показал домашнее видео с Пугачевой и детьми

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская певица Алла Пугачева шокировала своим внешним видом во время нового выхода. Многие, увидев артистку, были шокированы, отмечая растрепанную прическу, отекшее лицо, растерянный взгляд.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин Гарри Галкин Лиза Галкина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги