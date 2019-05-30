"Выглядел уставшим": принца Гарри засекли в обычном самолете

Эми Гаррик, пассажирка самолета летевшего из Рима в Лондон, сфотографировала британского принца Гарри. Она отметила, что член королевской семьи выглядел очень уставшим.

Принца увидели на борту самолета British Airways, вылетевшего из римского аэропорта Фьюмичино, пишет "Hello".

Принц Гарри peopletalk.ru

По словам Гаррик, она застала принца, когда стояла в очереди в уборную.

"В самолете я увидела парня, который был как две капли воды похож на принца Гарри. На его пальце красовалось обручальное кольцо, и он выглядел очень уставшим. Рядом с ним сидел охранник и пристально смотрел на меня. Наконец что-то в моем мозгу щелкнуло, и я поняла, что это принц Гарри, возвращающийся в Лондон из Рима. Он был на турнире по поло. Потом герцог Сассексский мило улыбнулся и сказал "привет", когда понял, что его заметили", - поделилась девушка.

Принц Гарри

Принц Гарри в самолете

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!