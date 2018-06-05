"Вы все равно не поверите": Вакарчук резко высказался о президентстве

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал первое интервью прессе по возвращению из Стэнфордского университета и ответил на политические вопросы.

Комментируя разговоры о возможном участии в президентской гонке на выборах в Украине в 2019 году, Вакарчук резко заявил, что ни одному его ответу все равно не поверят.

"Меня все время спрашивают по поводу моего присутствия в политических рейтингах, президентских амбиций, желания или нежелания баллотироваться на выборах. А история в том, что, что бы я вам ни ответил, вы все равно не поверите", - сказал он в интервью Elle.

По словам Вакарчука, общество должно быть готово меняться и растить лидеров.

"Участие в политике, в выборах — это только один из вариантов изменить общество. Это же не президент и не император сделали, например, японцев японцами. Это японцы сделали Японию какой она есть. Нужно честно посмотреть на себя в зеркало и признать, что главная проблема не в конкретных политиках, а в самом обществе", - считает певец и композитор.

Вакарчук выразил мнение, что сейчас многие политики "паразитируют" на важных ценностях. "Должны появиться лидеры, личный пример которых станет сигналом начала перемен. Но и общество должно быть готово меняться. И создавать запрос на таких лидеров. И только единовременность этих процессов может дать результат", - уверен музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросам общественного мнения, 55% граждан поддержали бы кандидатуру Святослава Вакарчука на выборах президента Украины. При этом 15% проголосовали бы за Владимира Зеленского.