"Вы вместо Владимира?" Российские КВНщики высмеяли Путина и Медведева

Российские КВНщики показали номер, в котором посмеялись над Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.
Как передает Тop news, на днях состоялся Кубок мэра Москвы, где за место в финале Высшей лиги КВН боролись четыре команды.
КВН
кадр из видео
В этот раз комики впервые за долгое время вернулись к шуткам про власть. Так, столичная команда "Будем дружить семьями" показала миниатюру, в главных ролях которой были Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Владимир Путн
РИА Новости
Так, курьер на фоне Красной площади звонит по телефону:
"Але, Владимир, я подъехал – спускайтесь", – говорит он собеседнику на том конце провода, на что тот отвечает, что у него важное совещание. Курьер просит прислать вместо себя кого-то, и на сцену на самокате приезжает "Медведев".
"Вы вместо Владимира?" – спрашивает у "Медведева" курьер.
"Ну, был когда-то", – смущенно отвечает тот.
На вопрос, как он будет оплачивать – картой или наличкой – "Медведев" отвечает, что картой, однако она не срабатывает.
"Да что такое?" – недоумевает "Медведев".
"Денег нет", – поясняет курьер.
"Ну, вы держите", – отвечает "премьер" и расплачивается со смартфона.
КВН
кадр из видео
Фрагмент выступления разместил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Впрочем, в комментариях под видео многие пользователи раскритиковали юмор команды, заявив, что шутки получились уж очень натянутыми:
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