"Вы вместо Владимира?" Российские КВНщики высмеяли Путина и Медведева

Российские КВНщики показали номер, в котором посмеялись над Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

Как передает Тop news, на днях состоялся Кубок мэра Москвы, где за место в финале Высшей лиги КВН боролись четыре команды.

КВН кадр из видео

В этот раз комики впервые за долгое время вернулись к шуткам про власть. Так, столичная команда "Будем дружить семьями" показала миниатюру, в главных ролях которой были Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Владимир Путн РИА Новости

Так, курьер на фоне Красной площади звонит по телефону:

"Але, Владимир, я подъехал – спускайтесь", – говорит он собеседнику на том конце провода, на что тот отвечает, что у него важное совещание. Курьер просит прислать вместо себя кого-то, и на сцену на самокате приезжает "Медведев".

"Вы вместо Владимира?" – спрашивает у "Медведева" курьер.

"Ну, был когда-то", – смущенно отвечает тот.

На вопрос, как он будет оплачивать – картой или наличкой – "Медведев" отвечает, что картой, однако она не срабатывает.

"Да что такое?" – недоумевает "Медведев".

"Денег нет", – поясняет курьер.

"Ну, вы держите", – отвечает "премьер" и расплачивается со смартфона.

КВН кадр из видео

Фрагмент выступления разместил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Впрочем, в комментариях под видео многие пользователи раскритиковали юмор команды, заявив, что шутки получились уж очень натянутыми:

Twitter

Twitter

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские комики, бывшие резиденты Comedy Club Сергей Светлаков и Александр Незлобин провели переговоры по поводу открытия франшизы "Лиги Смеха" в России.

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