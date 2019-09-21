"Вы вместе живете?" Притула разнервничался из-за слухов об отношениях с Никитюк

Украинский шоумен Сергей Притула прокомментировал слухи о том, что живет вместе с телеведущей Лесей Никитюк.

В интервью "Фактам" он рассказал, с чего начались все эти сплетни, отметив, что проживание по соседству с коллегой на самом деле очень удобно.

"Возникает дискомфорт только тогда, когда Светка прибегает к нам домой в пеньюаре, фоткаеться со мной, а я на костылях, с гипсом. Прибежала калеку проведать, принесла тортика, сфоткалась, выставила в Instagram", – рассказал Притула.

Сергей Притула instagram/siriy_ua/

По его словам, в комментариях пользователи бурно начали строить предположения по поводу их сожительства.

Леся Никитюк и Сергей Притула lesia_nikituk / Instagram

"Что люди начали писать? "Не хило! Вы живете вместе?". Я утром в какой футболке домашней, а она – в пеньюаре. Дошло до того, что Лесина мама зашла в комментарии и написала: "Еще что понапридумываете? Еще что понапишите?!", – посмеялся Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, Никитюк начала совместную деятельность с Притулой, когда стала ведущей в шоу "Хто зверху" вместо Екатерины Варнавы в седьмом сезоне.

В декабре 2018 года ее застали за поцелуями с Притулой, что породило слухи об их романе. А до этого Никитюк разделась и покрутилась на шесте во время шоу, о чем потом долго писали в сети.

В мае 2019 года телеведущая откровенно призналась, что Сергей является для нее очень сильным партнером.

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