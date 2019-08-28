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"Вы с ума сошли?!" Голую звезду 90-х разгромили за пошлые кадры (18+)

2.4т Читать материал на украинском

Популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети за пошлые фотографии.

На своей странице в Instagram она показала, как проходит мануальную терапию в стрингах бежевого цвета и без бюстгальтера, а выражение лица и позы у пользователей вызвали совершенно другие ассоциации (фото 18+).

Наталью Штурм раскритиковали за пошлые фото

Наталью Штурм раскритиковали за пошлые фото

instagram /nataliashturm

"Сегодня делала мануальную терапию у доктора Amarcord_Intervision. Он долго работал на Кипре, в Италии, на каждого пациента у него свои схемы лечения. Мне понравилось. Хоть и было немного больно, но без этого никак. Зато теперь такая легкость", – пояснила она в комментарии к фото.

Голая Наталья Штурм в кабинете у врача

Голая Наталья Штурм в кабинете у врача

instagram /nataliashturm

В ответ на серию снимков из процедурного кабинета фолловеры заметили, что это пошло, а также выглядит, будто она снимается в фильме для взрослых.

"Вы с ума сошли? Или имидж такой?! Первый раз вижу женщину, которой приятно вызывать отвращение", "Больше похоже на порно, чем на массаж", "Мне аж неловко смотреть на фото", "Почему массаж так пошло выглядит", "А раздеваться до стрингов обязательное условие массажа у этого доктора", "Вообще то мануолог занимается костями, но при чем здесь ж*па, которую мнёт этот доктор", "Пошлятина", – отреагировали пользователи.

Штурм и врача

Штурм и врача

instagram /nataliashturm

Штурм на мануальной терапии

Штурм на мануальной терапии

instagram /nataliashturm

Голая Наталья Штурм и врач

Голая Наталья Штурм и врач

instagram /nataliashturm

Голая Наталья Штурм

Голая Наталья Штурм

instagram /nataliashturm

Пошлое фото Натальи Штурм

Пошлое фото Натальи Штурм

instagram /nataliashturm

"Вы с ума сошли?!" Голую звезду 90-х разгромили за пошлые кадры (18+)
"Вы с ума сошли?!" Голую звезду 90-х разгромили за пошлые кадры (18+)
"Вы с ума сошли?!" Голую звезду 90-х разгромили за пошлые кадры (18+)
"Вы с ума сошли?!" Голую звезду 90-х разгромили за пошлые кадры (18+)
"Вы с ума сошли?!" Голую звезду 90-х разгромили за пошлые кадры (18+)
"Вы с ума сошли?!" Голую звезду 90-х разгромили за пошлые кадры (18+)
"Вы с ума сошли?!" Голую звезду 90-х разгромили за пошлые кадры (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, буквально за день до этого сеть ошарашила Любовь Успенская голым фото, сделанном на пляже.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Типичная тупая самка кацaпа!
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