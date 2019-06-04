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"Вы люди, как гиены!" Затравленная после "Голоса" Алсу резко ответила обидчикам

1.9тЧитать материал на украинском

Российская певица Алсу после скандала с участием ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу в РФ "Голос. Дети" назвала всех, кто критиковал их, "гиенами".

Как сообщает "Телепрограмма", в одном из комментариев на личной странице в Instagram, звезда попросила недоброжелателей прекратить нападки. Позднее она удалила свою реплику.

"Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены", — написала Алсу.

Алсу

Алсу

Фото: instagram/alsou_a

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Отметим, что перепалка между певицей и ее подписчиками произошла в комментариях под первым снимком, который Алсу выложила после скандала на "Голос. Дети". Публикация певицы была посвящена благотворительному концерту в Казани, в котором приняла участие ее семья. По словам Алсу, выигранный на конкурсе миллион рублей Микелла передала на благотворительность.

Алсу с дочерью Микеллой

Алсу с дочерью Микеллой

Фото: instagram/alsou_a

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Алсу
Место
Россия
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ей бы раньше подумать. И не жопой, а головой.
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Livesey David
Livesey David
Лицемерная су4ка.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Livesey David, зато какая симпатичная...
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