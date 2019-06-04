"Вы люди, как гиены!" Затравленная после "Голоса" Алсу резко ответила обидчикам

Российская певица Алсу после скандала с участием ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу в РФ "Голос. Дети" назвала всех, кто критиковал их, "гиенами".
Как сообщает "Телепрограмма", в одном из комментариев на личной странице в Instagram, звезда попросила недоброжелателей прекратить нападки. Позднее она удалила свою реплику.
"Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены", — написала Алсу.
Алсу
Фото: instagram/alsou_a
Отметим, что перепалка между певицей и ее подписчиками произошла в комментариях под первым снимком, который Алсу выложила после скандала на "Голос. Дети". Публикация певицы была посвящена благотворительному концерту в Казани, в котором приняла участие ее семья. По словам Алсу, выигранный на конкурсе миллион рублей Микелла передала на благотворительность.
Алсу с дочерью Микеллой
Фото: instagram/alsou_a
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандал вокруг "Голос. Дети" разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила Микелла Абрамова. Пользователи заявили о фальсификации.
Одним из тех, кто оказался недовольным и шокированным победой Абрамовой, был супруг Пугачевой Максим Галкин. Он заявил, что после подобного не отправит своих детей на конкурсы.
Победа дочери Алсу вызвала ажиотаж среди звезд шоубиза. Из-за фальсификации наставница девочки Светлана Лободабыла вынуждена покинуть проект.
На "Первом канале" заявили, что проведут проверку по факту возможной фальсификации голосов. Звезды поддержали это решение.
Позже стало известно, что скандал вышел на международный уровень – на шумиху отреагировала голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice).
В четверг, 16 мая было доказано, что для Микеллы Абрамовой накрутили голоса в проекте, "Первый канал" аннулировал победу девочки.
Было решено провести еще один финал со всеми участниками, но без обсуждения темы родителями финалистов.
Алсу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры".
24 мая на "Первом канале" победителями шоу назначили всех финалистов, которым выдали большую премию.
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