"Вы люди, как гиены!" Затравленная после "Голоса" Алсу резко ответила обидчикам

Российская певица Алсу после скандала с участием ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу в РФ "Голос. Дети" назвала всех, кто критиковал их, "гиенами".

Как сообщает "Телепрограмма", в одном из комментариев на личной странице в Instagram, звезда попросила недоброжелателей прекратить нападки. Позднее она удалила свою реплику.

"Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены", — написала Алсу.

Алсу Фото: instagram/alsou_a

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Отметим, что перепалка между певицей и ее подписчиками произошла в комментариях под первым снимком, который Алсу выложила после скандала на "Голос. Дети". Публикация певицы была посвящена благотворительному концерту в Казани, в котором приняла участие ее семья. По словам Алсу, выигранный на конкурсе миллион рублей Микелла передала на благотворительность.

Алсу с дочерью Микеллой Фото: instagram/alsou_a

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