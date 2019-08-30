"Вы кто вообще?" Лободу разнесли за кавер на хит Пугачевой

В сети не утихает критика в адрес певицы Светланы Лободы из-за того, что она перепела песню примадонны Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна".

В этот раз поводом послужила официальная премьера кавера, который артистка обнародовала на своей странице в Instagram (чтобы сравнить оригинальный хит и композицию в исполнении Лободы, проскролльте до конца страницы).

"С Премьерой, Страна! Качай! На всех цифровых носителях", – написала певица с призывом к пользователям.

Обложка к каверу Лободы на песню Пугачевой instagram /lobodaofficial

Однако таким воодушевлением могли похвастаться не все. Некоторые вообще не поняли, что это за песня, некоторым понравилось, но в основном – Лободу раскритиковали за исполнение.

Пугачева и Лобода instagram /lobodaofficial

"Ни о чем, неинтересно", "Этой песне лет 20, какая премьера", "Пугачеву не перепоешь", "Ой, совсем мимо", "Нимб над головой – это слишком", "Это уже перебор", "Не нравится", "Какой кошмар, ничего своего уже спеть не могут", "Пугачевой – да, но не для вас! Вы кто вообще", – отреагировали фолловеры.

"Живи спокойно, страна" в исполнении Лободы

"Живи спокойно, страна" в исполнении Пугачевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода и Алла Пугачева возмутили пользователей из-за совместного видео на фестивале "Новая волна". Позже в сети появилось видео выступления Лободы с песней, которую исполняла примадонна, из-за чего певицу раскритиковали.

Через сутки Пугачева и Лайма Вайкуле сняли странное видео, посмеявшись над Лободой, хотя поняли хохот артисток не все.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram