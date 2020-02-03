"Вы как покойник!" Дана Борисова напугала внешним видом в новом видео

Популярная телеведущая Дана Борисова удивила зрителей своей бледностью.

В свежем выпуске программы "Звезды сошлись" Дана выглядела странно.

Телезвезде, вероятно, сделали весьма неудачный макияж, из-за которого её лицо приобрело очень нездоровый оттенок. А серо-синие губы еще больше подчеркнули специфический образ.

Дана Борисова

"Борисова, кто вас красил? Вы как покойник, честное слово!" , - написала зрительница ведущей.

Программа, в которой Борисова засветилась с пугающим мейкапом, касается скандала внутри семьи Любови Успенской. Ее дочь Наталья Плаксина обвинила мать в рукоприкладстве и психологическом насилии.

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