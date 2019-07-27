"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, порадовала поклонников, поделившись новыми фотографиями.

На своей странице в Instagram она обнародовала три снимка, сделанных во время выступления на ежегодном международном фестивале "Жара" в Баку.

Лорак исполнила свои песни в двух нарядах – облегающем черном и воздушном белом. Фанаты артистки традиционно оставили в комментариях множество комплиментов образам женщины, а также ее внешности.

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

"Какой пресс", "Красота!" "Какая же секси", "Вы прекрасны!" "Богиня", "Идеально выглядите в 40+" – пишут поклонники.

Некоторые пользователи сети заметили крошечный фрагмент татуировки на боку исполнительницы. "Это тату или тень?" "У Ани Лорак есть татуировка?" – удивились они.

"Каролина, вы что, плакали?" – спросила одна из подписчиц.

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Ани Лорак instagram.com/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, похоже, завязал новые отношения с симпатичной брюнеткой.

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