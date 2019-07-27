Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

3.7т Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, порадовала поклонников, поделившись новыми фотографиями.

На своей странице в Instagram она обнародовала три снимка, сделанных во время выступления на ежегодном международном фестивале "Жара" в Баку.

Лорак исполнила свои песни в двух нарядах – облегающем черном и воздушном белом. Фанаты артистки традиционно оставили в комментариях множество комплиментов образам женщины, а также ее внешности.

Новости
"Зачем быть инкубатором?" Лорак вызвала споры огромной грудью в "голом" платье
"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

instagram.com/anilorak

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

instagram.com/anilorak

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

instagram.com/anilorak

"Какой пресс", "Красота!" "Какая же секси", "Вы прекрасны!" "Богиня", "Идеально выглядите в 40+" – пишут поклонники.

Некоторые пользователи сети заметили крошечный фрагмент татуировки на боку исполнительницы. "Это тату или тень?" "У Ани Лорак есть татуировка?" – удивились они.

"Каролина, вы что, плакали?" – спросила одна из подписчиц.

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

"Вы что, плакали?!" Лорак встревожила фанатов новыми фото

Скриншот

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram.com/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, похоже, завязал новые отношения с симпатичной брюнеткой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Ани Лорак
Теги
Красота фотографии Instagram шоу-бизнес Стиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel