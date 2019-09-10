"Вы че творите, б**дь?" Знаменитая певица из РФ разозлилась на росТВ

Российская певица Слава разозлилась на телеканал НТВ из-за сюжета о ее якобы любовнике.

Своими эмоциями звезда поделилась в Instagram. "Мне звонят все подряд и говорят, что по программе "Ты не поверишь" показали, что я завела себе молодого любовника. Это мой помощник Николай, он женат. Я тоже 18 лет замужем. Мне такой пиар в ж*пу не уперся. Ничего святого нет. Че вы лезете?! Как можно вообще такое делать? Я нахожусь в полном шоке. Вы че творите, б**дь?", — заявила она.

Сюжет на НТВ вышел под названием: "Певица Слава бросила спать с мужем и завела любовника". Его можно посмотреть на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о разводе певицы Натальи Чистяковой-Ионовой с мужем после 13 лет брака. Позже артистка появилась на фестивале "Жара" в Баку без обручального кольца, там же она целовалась с певцом Максом Барских на камеру.

В свою очередь менеджер Глюкозы отказался внятно комментировать слухи, ответив, что "не буде опускаться до такого уровня".

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