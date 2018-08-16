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СпортLady

"Вы арестованы за сексуальность": фото Седоковой с торчащими сосками завело сеть

3.8тЧитать новость на украинском

Певица Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото в купальнике, которое было сделано во время ее отпуска в Греции.

"Living my best life! По дороге на Миконос я прочла это в самолете. И эта фраза поменяла во мне что-то. Теперь каждое утро я просыпаюсь и понимаю, что этот день никогда не повторится больше. И нужно прожить его по максимуму. И если и говорить о лучшей версии, то пусть это будет "лучшая версия этого дня", - пишет Седокова под фото на страничке в Instagram.

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Подписчики активно обсудили фигуру звезды и восхитились ее формами, а заодно попросили поделиться секретом рациона.

"Ты – мотиватор мой", - прокомментировали в сети.

"Вы арестованы за сексуальность", - написал другой фолловер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Настя Каменских заинтриговала сеть новым фото в купальнике.

Персона
Анна Седокова
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