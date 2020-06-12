Вульгарное фото Собчак рассмешило сеть

В сети появилось архивное фото телеведущей и политика Ксении Собчак, которое вызвало смех у пользователей сети.

Снимок обложки журнала "Пингвин" за 2003-й год опубликовал пользователь сети Александр Мирошин у себя в Instagram.

"То чувство, когда проходишь мимо палатки с курами-гриль в Текстильщиках.....", – подписал он фото.

Ксения Собчак на обложке журнала Instagram Александра Мирошина

На комментарии пользователи сети не скупились, сравнивая Собчак то с мужем Королевой, то с Пугачевой и Долиной.

Отметим, что фото было сделано еще до прихода Собчак в реалити-шоу "Дом-2", участие в котором сделало ее известной.

К слову, это не первый случай, когда в сеть сливают обнаженные снимки звезды прошлых лет. Недавно известный российский фотограф Александр Гусов также поделился фотографиями Ксении Собчак в стиле ню за 2009 год.

Впрочем, и сама Ксения не против откровенных фотосессий. Да и супруг ее, Константин Богомолов, делился пикантным снимком жены в интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила клип на свою новую песню "Давай останемся дома", в котором засветила горячий поцелуй Ксении Собчак и Константина Богомолова.