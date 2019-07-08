"Вульгарное фото!" Полуголая украинская певица обратилась к выпускникам и разозлила сеть

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская взбудоражила сеть пикантным снимком. На нем она позировала в боди и чулках.

Кроме того, артистка обратилась к выпускникам и рассказала им о сложностях работы певицей. Фото Цибульская разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ольга Цибульская instagram.com/cybulskaya

"Выпускники, отвечаю, потому что вы просили. Сцена - один из самых безопасных наркотиков. Она лечит все, снимает комплексы, дает ощущение власти, слабости, любви и ненависти. Часто люди не прощают легкости и смелого танца на краю риска. Кого-то сцена сбрасывает, как строптивый бык своего тореро. Много кто пропал в этом цунами. Мало кто выстоял. Это не просто профессия. Артистов некогда даже хоронили отдельно от обычных людей, потому что считали очень грешными. Но на сцене ты должен прожить все смертные грехи, чтобы зритель почувствовал себя святым и живым. А потом час под душем в тишине и снова можешь начинать новую историю. Я очищаюсь. Думайте готовы ли вы прожить эту жизнь под именем артист", - написала Цибульская.

В сети негативно отреагировали на фото артистки и назвали его слишком пошлым.

"У вас хорошие песни, классная фигура! Но, это фото вульгарно", "Вам не идет", "Я думал у вас больше ума, Оля", "Оля, вы классная девушка, только зачем такое пошлое фото", "Ужас, я думала у вас больше мозгов", "Все хорошо, зачем такое вульгарное фото выставлять? Перебор", - пишут в сети.

Отметим, Цибульская часто публикует на своей странице в Instagram пикантные снимки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Цибульская взбудоражила сеть пикантным снимком. Обнаженная исполнительница позировала в ванной с пеной. Поклонники в комментариях написали, что уважают ее творчество. Однако не всем понравилось, что она позировала обнаженной.

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