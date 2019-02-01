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''Вульгарно'': Лободу раскритиковали из-за откровенного платья

1.1тЧитать материал на украинском

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали из-за откровенного платья. Пользователям сети оно показалось слишком вульгарным.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

''Вульгарно'': Лободу раскритиковали из-за откровенного платья

Clutch.ua

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the day is over🤦‍♀️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Пользователи сети отметили, что наряд певицы выглядит слишком откровенно. Хотя нашлись и те, кому артистка показалась красивой.

''Вульгарно'': Лободу раскритиковали из-за откровенного платья
''Вульгарно'': Лободу раскритиковали из-за откровенного платья
''Вульгарно'': Лободу раскритиковали из-за откровенного платья
''Вульгарно'': Лободу раскритиковали из-за откровенного платья

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода устроила в московском аэропорту "Шереметьево" скандал. Певица материлась и требовала извинений, разозлившись из-за того, как ее обслужили.

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Комментарии на сайте не модерированы
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Блин, да что же вы все обсуждаете внешний вид только тех кто имеет свое отличное мнение. Ну поговорите, например, о внешности, макияже и пр. ,того же всенародного украинского пупсика Кароль-Либерман. Ну это же полная безвкусица и что, ей нравится, а это главное.
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