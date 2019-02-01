''Вульгарно'': Лободу раскритиковали из-за откровенного платья

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали из-за откровенного платья. Пользователям сети оно показалось слишком вульгарным.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Clutch.ua

Пользователи сети отметили, что наряд певицы выглядит слишком откровенно. Хотя нашлись и те, кому артистка показалась красивой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода устроила в московском аэропорту "Шереметьево" скандал. Певица материлась и требовала извинений, разозлившись из-за того, как ее обслужили.

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