"Вульгарная": Каминская показала откровенное видео в купальнике

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала в сети откровенное видео, на котором она позирует в купальнике с очень глубоким декольте. Поклонникам артистки понравился ее наряд и они отметили, что у певицы красивая фигура.

Ролик она разместила на своей странице в в Instagram.

24 Канал

"Как ты круто похудела", "Очень сексуальная", "Была красивая, стала вульгарная", "Какая стройная и красивая! Глаз не отвести. Восхищаюсь", "Она уже сама в себя влюбилась до краев", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская также призналась, что подумывала делать пластику, но ее супруг категорически против такой процедуры.

Не знаешь, кто муж Каменской? Читай в нашем Instagram!