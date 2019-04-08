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"Вульгарная": Каминская показала откровенное видео в купальнике

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Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала в сети откровенное видео, на котором она позирует в купальнике с очень глубоким декольте. Поклонникам артистки понравился ее наряд и они отметили, что у певицы красивая фигура.

Ролик она разместила на своей странице в в Instagram.

"Вульгарная": Каминская показала откровенное видео в купальнике

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Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

"Как ты круто похудела", "Очень сексуальная", "Была красивая, стала вульгарная", "Какая стройная и красивая! Глаз не отвести. Восхищаюсь", "Она уже сама в себя влюбилась до краев", - пишут в сети.

"Вульгарная": Каминская показала откровенное видео в купальнике
"Вульгарная": Каминская показала откровенное видео в купальнике
"Вульгарная": Каминская показала откровенное видео в купальнике
"Вульгарная": Каминская показала откровенное видео в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская также призналась, что подумывала делать пластику, но ее супруг категорически против такой процедуры.

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