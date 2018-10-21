''Вцепился, начал душить'': стало известно о нападении на Пугачеву

На известную певицу Аллу Пугачеву в собственной квартире напала фанатка, внешне напоминающая мужчину.

Инцидент произошел несколько лет назад, рассказал музыкант Сергей Минаев, пишет "СтарХит".

"Иду я однажды в гости к Алле Борисовне Пугачевой. Захожу в ее квартиру на еще тогда улице Горького. Сидим с ней, беседуем, обсуждаем творческие проблемы. В этот момент врывается мужик в комнату и прыгает на Аллу Борисовну", - рассказал Минаев.

Музыкант попытался защитить певицу.

Сергей Минаев

"Видя, что он начинает делать на нее затяжной прыжок, я встаю у него на пути. Он вцепился в меня, начал меня душить, оттаскивает меня в сторону. Мы с ним долго боремся, а он здоровый, но справились, кто-то мне помог. Его уводят. А Пугачева его успокаивает, почему-то называя женским именем: "Зиночка, не волнуйся, все нормально", — добавил Сергей Минаев.

По его словам, "нападавшим" оказалась женщина.

Алла Пугачева

"Потом Алла Борисовна берет какую-то вазу огромную дорогущую, хлопает ее об пол, и эта Зина успокаивается. Выяснилось, что это знаменитая поклонница, которая работала бригадиром на заводе ЗИЛ. Она как-то прорвалась, а я полез, оказалось, не надо было. Алла Борисовна мне сказала тогда, что она добрая на самом деле, зря я ее трогал. Но я, честно говоря, подумал, что это маньяк какой-то", — добавил музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аллу Пугачеву пристыдили за нежности с другим мужчиной.