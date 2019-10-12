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12 октября • обновлено в 13:32
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Вторжение космических овец: MOZGI спасли планету в новом клипе

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В завершении всемирной недели космоса группа MOZGI вносит свой вклад в космическую науку футуристическим клипом-блокбастером.

Спецагенты Baby Po (Потап), MR.POZ (Позитив), UNCLE V (Дядя Вадя) и Bloodless (DJ Bloodless) отправляются на выполнение межгалактической миссии Space Sheeps. Космические овцы готовятся завоевать планету и не ожидают встречи с силой музыкальной энергии MOZGI.

MOZGI - Space Sheeps

MOZGI - Space Sheeps

fex.net

Режиссером видео стал Алексей Махуренко, снявший клип на трек Digitalization.

Новый альбом MOZGI, который уже доступен в предзаказе в Apple Music, обещает стать не менее увлекательным приключением. К 5-летию группы украинские музыкальные космонавты отправятся в полет на ракете Middle Finger, чтобы передать привет из будущего.

MOZGI - Space Sheeps

MOZGI - Space Sheeps

fex.net

MOZGI - Space Sheeps

MOZGI - Space Sheeps

fex.net

MOZGI - Space Sheeps

MOZGI - Space Sheeps

fex.net

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Персоны
Mozgi Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
Теги
музыка клип
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