Вторжение космических овец: MOZGI спасли планету в новом клипе

В завершении всемирной недели космоса группа MOZGI вносит свой вклад в космическую науку футуристическим клипом-блокбастером.

Спецагенты Baby Po (Потап), MR.POZ (Позитив), UNCLE V (Дядя Вадя) и Bloodless (DJ Bloodless) отправляются на выполнение межгалактической миссии Space Sheeps. Космические овцы готовятся завоевать планету и не ожидают встречи с силой музыкальной энергии MOZGI.

MOZGI - Space Sheeps fex.net

Режиссером видео стал Алексей Махуренко, снявший клип на трек Digitalization.

Новый альбом MOZGI, который уже доступен в предзаказе в Apple Music, обещает стать не менее увлекательным приключением. К 5-летию группы украинские музыкальные космонавты отправятся в полет на ракете Middle Finger, чтобы передать привет из будущего.

MOZGI - Space Sheeps fex.net

MOZGI - Space Sheeps fex.net

MOZGI - Space Sheeps fex.net

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