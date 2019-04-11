Вся в целлюлите: русскую ''Ким Кардашьян'' поймали на фотошопе

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", попалась на фотошопе.

Папарацци подловили ее на пляже в купальнике, который едва прикрывал интимные места, и выяснилось, что все ее снимки в Instagram – отредактированная ложь, передает Telegram-канал "Шоубиз под лупой".

На последних снимках модели видно, что талия непропорциональна филейной части, к тому же непонятно, каким образом она держит торс с огромной грудью и головой. Как выяснилось, это чудесная работа фоторедактора.

Фотошоп Анастасия Квитко instagram

"Получились кадры из серии "ожидание и реальность", когда снимки из жизни заставляют разочароваться в "глянцевых" картинках из "Инстаграма". На фото Анастасия, одетая в бикини телесного цвета, прогуливается по пляжу. Поклонников звезды соцсетей неприятно удивил дряблый живот, покрытый бугорками", – сказано в сообщении.

Фотошоп Анастасия Квитко instagram

Фотошоп Анастасия Квитко instagram

Кроме того, другие изгибы тела и ягодицы нуждаются в работе в спортзале из-за целлюлита. Уточняется, что после липосакции фигура Квитко действительно выглядела безупречно, но со временем начала расплываться.

Реальные формы Анастасии Квитко "Шоубиз под лупой"

Реальные формы Анастасии Квитко "Шоубиз под лупой"

Реальные формы Анастасии Квитко "Шоубиз под лупой"

Реальные формы Анастасии Квитко "Шоубиз под лупой"

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Виктор Литвиненко профессиональным взглядом окинул фигуру Анастасии Квитко и рассказал, что грудь такой могла получиться в результате мамопластики, а ягодицы – глютеопластики.

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