Вся в долгах: Милявская угодила в громкий скандал в России

На российскую певицу украинского происхождения Лолиту Милявскую подали в суд за задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 760 тысяч рублей.

Об этом рассказала агентству "Москва" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, уточнив, что заявление было зарегистрировано 15 января, а документ пока находится без движения для устранения процессуальных недостатков.

"Товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" просит взыскать с Милявской Лолиты Марковны задолженность за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги 609 тыс. 842 руб. за период с 2 апреля 2014 г. по 31 января 2016 г., а также пени за период с 11 мая 2014 г. по 9 июня 2017 г. в размере 148 тыс. 295 руб.", – сказано в сообщении.

Лолита Милявская скриншот видео

Уточняется, что это не первое судебное разбирательство Милявской. В 2012 году суд отклонил иск ТСЖ "Таганская площадь" с требованием уплатить долг в 500 тысяч. Певица не платила за ремонт дома, потому что не хочет выделять деньги за капремонт, запланированный на 2041 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году на Милявскую подали в суд организаторы ее несостоявшихся концертов в оккупированном Крыму.

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