"Вся Украина будет российской!" Скандал с "Мисс Львов" получил продолжение

Товарищ обладательницы титула "Мисс Львов-2018" Натальи Болюх назвал украинцев "хохлами", Крым - российским и пригрозил, что скоро "вся Украина будет российской".

Московский чиновник, к которому украинка летала на свидание, заявил об этом во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram, пишет газета "Высокий замок".

Скандал с "Мисс Львов" получил продолжение Коллаж

По информации журналистов, товарища девушки зовут Алик Назарян. В прошлом году он стал советником руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Ранее Назарян был помощником депутата Госдумы от Либерально-демократической партии России, председателем которой является скандально известный Владимир Жириновский.

В своих соцсетях Назарян публикует фотографии с георгиевской лентой, выражает свое уважение Рамзану Кадырову и благодарит его за поддержку. В разговоре со СМИ он подтвердил, что лично знаком с Владимиром Путиным.

Наталья Болюх Фото: instagram/topnatalia

Наталья Болюх Фото: instagram/topnatalia

Наталья Болюх Фото: instagram/topnatalia

Ранее OBOZREVATEL писал, что обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх, которая попала в скандал с поездкой в Россию, часто балует своих поклонников яркими снимками. Она показывает не только места, где проводит время, но и демонстрирует на фото соблазнительную фигуру, оголяя некоторые части тела.

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