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13 декабря • обновлено в 00:53
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"Вся Украина будет российской!" Скандал с "Мисс Львов" получил продолжение

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Товарищ обладательницы титула "Мисс Львов-2018" Натальи Болюх назвал украинцев "хохлами", Крым - российским и пригрозил, что скоро "вся Украина будет российской".

Московский чиновник, к которому украинка летала на свидание, заявил об этом во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram, пишет газета "Высокий замок".

Новости
"Мисс Львов" попала в скандал с поездкой в Москву: фото и видео

Скандал с "Мисс Львов" получил продолжение

Скандал с "Мисс Львов" получил продолжение

Коллаж

По информации журналистов, товарища девушки зовут Алик Назарян. В прошлом году он стал советником руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Ранее Назарян был помощником депутата Госдумы от Либерально-демократической партии России, председателем которой является скандально известный Владимир Жириновский.

В своих соцсетях Назарян публикует фотографии с георгиевской лентой, выражает свое уважение Рамзану Кадырову и благодарит его за поддержку. В разговоре со СМИ он подтвердил, что лично знаком с Владимиром Путиным.

Наталья Болюх

Наталья Болюх

Фото: instagram/topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

Фото: instagram/topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

Фото: instagram/topnatalia

Ранее OBOZREVATEL писал, что обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх, которая попала в скандал с поездкой в Россию, часто балует своих поклонников яркими снимками. Она показывает не только места, где проводит время, но и демонстрирует на фото соблазнительную фигуру, оголяя некоторые части тела.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Карина Бондаренко
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Гоша Злой
Гоша Злой
думаю нужно ее адрес во Львове оприлюднити...
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наши майд,ауны забились в истерике.. ))
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Гоша Злой
Гоша Злой
Штуцер Лёва, ваши в Израиле давно. а тычего стену плача не охраняешь?
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