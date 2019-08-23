"Вся боль и грусть Украины!" Винник заставил плакать поклонниц новой песней

Украинский певец Олег Винник, который недавно отметил свое 46-летие, порадовал многочисленных поклонниц новой композицией "Сльози на землі".

Песня опубликована ко Дню Государственного флага Украины в его официальном YouTube-канале и всего за несколько часов набрала больше 20 тысяч просмотров и 1,8 тыс. отметок "нравится" (чтобы послушать трек, проскролльте до конца страницы).

Олег Винник представил новую песню instagram/olegg.vynnyk

"Песня о суровой стороне реальности пропитана отчаянным желанием остановить происходящее, осушить слезы, уберечь от неминуемой боли", – сказано в описании.

Заставка к песне Винника "Сльози на землі" Скриншот

"Волчицы" и поклонники высоко оценили новую композицию Винника. "В песне вся боль и грусть нашей Украины", "Теперь я поняла значение выражений: "Слушать с замиранием сердца", "Здесь без лишних слов. Очень проникновенно", "Песня, голос, Винник супер! Лучший, равных нет! Так держать", – отреагировали поклонники.

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