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"Вся боль и грусть Украины!" Винник заставил плакать поклонниц новой песней

1.8т Читать материал на украинском

Украинский певец Олег Винник, который недавно отметил свое 46-летие, порадовал многочисленных поклонниц новой композицией "Сльози на землі".

Песня опубликована ко Дню Государственного флага Украины в его официальном YouTube-канале и всего за несколько часов набрала больше 20 тысяч просмотров и 1,8 тыс. отметок "нравится" (чтобы послушать трек, проскролльте до конца страницы).

Олег Винник представил новую песню

Олег Винник представил новую песню

instagram/olegg.vynnyk

"Песня о суровой стороне реальности пропитана отчаянным желанием остановить происходящее, осушить слезы, уберечь от неминуемой боли", – сказано в описании.

Заставка к песне Винника "Сльози на землі"

Заставка к песне Винника "Сльози на землі"

Скриншот

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"Волчицы" и поклонники высоко оценили новую композицию Винника. "В песне вся боль и грусть нашей Украины", "Теперь я поняла значение выражений: "Слушать с замиранием сердца", "Здесь без лишних слов. Очень проникновенно", "Песня, голос, Винник супер! Лучший, равных нет! Так держать", – отреагировали поклонники.

"Вся боль и грусть Украины!" Винник заставил плакать поклонниц новой песней

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Персона
Олег Винник
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес музыка флаг Украины
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