"Встретить бы тебя на улице": звездная фанатка Путина засветилась в Киеве

Бывшая участница группы "Серебро" Елена Темникова, которая признавалась в любви к президенту РФ Владимиру Путину, приехала в Киев.

На своей странице в Instagram она поделилась снимками, которые свидетельствуют о том, что она приехала в украинскую столицу.

Темникова приехала в Киев

"Сегодня оделась в девочку. Муж рад", – написала она под фото, поставив в геолокациях "Киев". Судя по кадру, звезда остановилась в роскошном отеле Hilton на бульваре Шевченко, где стоимость номера на одного человека в сутки стартует от 330 евро и выше.

Темникова в Hilton instagram/lenatemnikovaofficial/

Популярный певец Сергей Лазарев порадовался за коллегу: "Класс", а вот другие были противоположного мнения. Многие раскритиковали Темникову за обувь и пошутили про страх выходить на улицу.

Темникова пьет коктейл в Hilton instagram/lenatemnikovaofficial/

"Обувь у Зверева украли", "У тебя концерт в Киеве", "Страшно на улицу выходить", "Встретить бы в Киеве на улице", "Бульвар Шевченко. Так близко", – прокомментировали пользователи.

Елена Темникова instagram/lenatemnikovaofficial/

Темникова принарядилась в Киеве instagram/lenatemnikovaofficial/

Темникова instagram/lenatemnikovaofficial/

Темникова пробует сладости в Киеве instagram/lenatemnikovaofficial/

Темникова хвастается киевской едой instagram/lenatemnikovaofficial/

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Темникова часто впечатляет сеть пикантными снимками с отдыха. Недавно в Украине разгорелся скандал, потому что она собралась ехать в Одессу с концертом.

Артистка уже выступала в Киеве в 2018 году и призналавась, что является большой фанаткой Путина и считает себя "советской". Летом 2019 года концерт Темниковой сорвали в Одессе. Активисты пришли на митинг под клуб, где должно было состояться мероприятие, и сожгли флаг страны-агрессора.

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