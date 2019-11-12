Встретились на родине: на 65-летнюю Успенскую накинулись в сети из-за Украины

Российскую певицу украинского происхождения Любовь Успенскую затравили в сети из-за Украины. Так, она опубликовала снимок со Светланой Лободой и нарвалась на шквал критики.

Снимок Успенская разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Комсомольская правда

"Моя девочка, дорогая Светлана Лобода, очень рада была тебя видеть. Замечательная встреча, практически в день концерта, на нашей родине", - подписала снимок Успенская.

"Вот это лицо", "Такое фото, я подумала, что кто-то умер", "А где у вас родина?", "Фу, отписываюсь. Как бабки рубить, так по России чесы, а тут гляньте? Про родину трет", "Вопрос. Что вам не живется на вашей родине? Россия переживет, поверьте", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Любовь Успенская записала новый хит на украинском языке "Бути без тебе" и разозлила россиян. Трек был записан совместно с украинским певцом из Одессы Андреем Большедворским.

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