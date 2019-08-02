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Встречается с дочкой Распутиной: всплыли подробности о таинственном сыне Пескова

1.7т Читать материал на украинском

Старшого сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николая заподозрили в романе с падчерицей певицы Машы Распутиной Нелли.

Как сообщает Starhit, сейчас сын политика вместе с девушкой отдыхает в Турции. "Они сейчас в Турции, где на днях представила свое ледовое шоу Татьяна Навка. Выглядят, как влюбленная парочка — постоянно обнимаются и целуются, правда лишь в щеку", — поделился с изданием очевидец.

Встречается с дочкой Распутиной: всплыли подробности о таинственном сыне Пескова

Дмитрий Песков со старшим сыном

Фото из Instagram

Встречается с дочкой Распутиной: всплыли подробности о таинственном сыне Пескова

Николай нежно обнимает Нелли

Фото: starhit.ru

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Встречается с дочкой Распутиной: всплыли подробности о таинственном сыне Пескова

Пара пока не прокомментировала свои отношения

Фото: starhit.ru

Отметим, что Николай Песков родился в 1990 году, в браке политика и внучки советского полководца Анастасии Буденной. После развода родителей переехал с матерью в Великобританию, где позже взял фамилию отчима — Чоулз. Теперь же мужчина, кажется, обосновался в Москве. В Instagram-аккаунте старшего наследника Пескова нередко можно встретить фотографии с Татьяной Навкой и сводной сестрой Елизаветой.

Встречается с дочкой Распутиной: всплыли подробности о таинственном сыне Пескова

Николай Песков с семьей отца

Фото из Instagram

Также, судя по социальным сетям, он профессионально занимается конным спортом, увлекается рыбалкой и отдыхает на престижных курортах мира.

Встречается с дочкой Распутиной: всплыли подробности о таинственном сыне Пескова

Николай Песков

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вызвали ажиотаж снимки повзрослевшего сына знаменитого российского шансон-исполнителя Михаила Круга Александра.

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Персоны
Дмитрий Песков Маша Распутина
Место
Россия
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А чё у папки усы не одолжил?
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