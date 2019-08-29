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Вспомнила про Украину: Лолита внезапно разрыдалась на сцене. Видео

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Известная певица Лолита Милявская расплакалась во время исполнения песни "Городок" на репетиции фестиваля "Новая волна" в Сочи.

Соответствующий момент засняли на видео, а позже за подругу заступилась певица Анжелика Варум (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

По сообщениям российских СМИ, Лолита призналась, что на словах "Ах, как хочется ворваться в городок" вспомнила про Украину, куда ей запрещен въезд с 2017 года.

Лолита выступила на "Новой волне"

Лолита выступила на "Новой волне"

Кадр из видео

"Лолик. Моя девочка! Мы знакомы 25 лет, если не больше. Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи", – позже написала Варум, которая поддержала ее на сцене.

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Далее она жестко предупредила всех, кто "не способен любить эту девочку, заботиться о ней и баловать".

"Лучше не подходите! Еще раз увижу – пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви – адски сложно", – добавила Варум.

Лолита разрыдалась на сцене

Лолита разрыдалась на сцене

Скриншот

#Repost @avarum Лолик. Моя девочка! Мы знакомы 25 лет, если не больше. Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи. К слову о последних! Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребёнка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно! P.S. Любить, как свою единственную и неповторимую женщину эту огромную планету - Лолиту Милявскую непросто. Нет сил, не суйтесь! Несогласных просьба воздержаться от комментариев. Поверьте на слово, не тот случай. #варум#лолита#любовь

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в интервью Лолита назвала Крым частью Украины. На певицу обрушилась волна негодования со стороны россиян. В частности, многие СМИ России процитировали артистку, спровоцировав бурю гневных дискуссий в комментариях.

Позже знаменитый музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич прокомментировал слова Милявской о том, что Крым – Украина. Он отметил, что скандальные высказывания не являются главной новостью и не заслуживают внимания.

Сама же Лолита также отреагировала на скандал из-за ее слов про аннексированный Россией полуостров, заявив, что эта фраза просто вырвана из контекста интервью.

А уже в мае 2019 года Лолита пообещала приехать на территорию самопровозглашенных "Л/ДНР".

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Персоны
Лолита Милявская Анжелика Варум
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Ничего личного, просто расплата за свои грехи, коих выше крыши! Так нечего и слезы лить!
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