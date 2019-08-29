Вспомнила про Украину: Лолита внезапно разрыдалась на сцене. Видео

Известная певица Лолита Милявская расплакалась во время исполнения песни "Городок" на репетиции фестиваля "Новая волна" в Сочи.

Соответствующий момент засняли на видео, а позже за подругу заступилась певица Анжелика Варум (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

По сообщениям российских СМИ, Лолита призналась, что на словах "Ах, как хочется ворваться в городок" вспомнила про Украину, куда ей запрещен въезд с 2017 года.

Лолита выступила на "Новой волне" Кадр из видео

"Лолик. Моя девочка! Мы знакомы 25 лет, если не больше. Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи", – позже написала Варум, которая поддержала ее на сцене.

Далее она жестко предупредила всех, кто "не способен любить эту девочку, заботиться о ней и баловать".

"Лучше не подходите! Еще раз увижу – пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви – адски сложно", – добавила Варум.

Лолита разрыдалась на сцене Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в интервью Лолита назвала Крым частью Украины. На певицу обрушилась волна негодования со стороны россиян. В частности, многие СМИ России процитировали артистку, спровоцировав бурю гневных дискуссий в комментариях.

Позже знаменитый музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич прокомментировал слова Милявской о том, что Крым – Украина. Он отметил, что скандальные высказывания не являются главной новостью и не заслуживают внимания.

Сама же Лолита также отреагировала на скандал из-за ее слов про аннексированный Россией полуостров, заявив, что эта фраза просто вырвана из контекста интервью.

А уже в мае 2019 года Лолита пообещала приехать на территорию самопровозглашенных "Л/ДНР".

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