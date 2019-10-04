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4 октября • обновлено в 10:00
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"Вспомнила про родину?" Ани Лорак вернулась в Украину

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Популярная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, приехала в Киев.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из снимков она позировала вместе со своей подругой.

"Любимый Киев. Прекрасный Подол. И моя Диана", — написала Лорак.

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото из Instagram

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото из Instagram

Новости
"Какая разница, какая страна?" Лобода высказалась об отношениях между Украиной и Россией

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию певицы. Многие обрадовались, что она вернулась на родину.

"Вспомнила про родину?" Ани Лорак вернулась в Украину
"Вспомнила про родину?" Ани Лорак вернулась в Украину
"Вспомнила про родину?" Ани Лорак вернулась в Украину
"Вспомнила про родину?" Ани Лорак вернулась в Украину

Однако другие отметили, что Лорак нечего делать в Украине.

"Вспомнила про родину?" Ани Лорак вернулась в Украину
"Вспомнила про родину?" Ани Лорак вернулась в Украину
"Вспомнила про родину?" Ани Лорак вернулась в Украину
"Вспомнила про родину?" Ани Лорак вернулась в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак вызвала бурную критику среди своих поклонников из-за пренебрежительного отношения к Украине. Так, певица анонсировала масштабные гастроли по России, а также Израилю и странам Прибалтики. Примечательно, что в который раз Украины в списке не было.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персона
Ани Лорак
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кому она нужна?
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