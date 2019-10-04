"Вспомнила про родину?" Ани Лорак вернулась в Украину

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, приехала в Киев.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из снимков она позировала вместе со своей подругой.

"Любимый Киев. Прекрасный Подол. И моя Диана", — написала Лорак.

Ани Лорак Фото из Instagram

Ани Лорак Фото из Instagram

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию певицы. Многие обрадовались, что она вернулась на родину.

Однако другие отметили, что Лорак нечего делать в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак вызвала бурную критику среди своих поклонников из-за пренебрежительного отношения к Украине. Так, певица анонсировала масштабные гастроли по России, а также Израилю и странам Прибалтики. Примечательно, что в который раз Украины в списке не было.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.