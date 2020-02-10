Всплыло свежее фото "приемного сына" Аллы Пугачевой и скандальные стихи его отца

Жена родного племянника певицы Аллы Пугачевой Влада - Гузель Пугачева, - как оказалось, завела аккаунт в Инстаграме и опубликовала там фото сына Влада Пугачева Жени.

Фотография 7-летнего Евгения Пугачева, судя по всему, сделана во время его первого дня в школе – в сентябре 2019 года.

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Ранее, когда родной брат Аллы Пугачевой Евгений скончался, а у его сына Влада случились серьезные проблемы со здоровьем из-за наркотиков, Алла Пугачева оформила опекунство над маленьким Женей.

Позже Женю Пугачева усыновили помощник Аллы Пугачевой с женой и дали ему свою фамилию. С тех пор он исчез из информационного пространства.

"Да, мальчика действительно усыновили. Но имена его новых родителей озвучивать не буду. Есть тайна усыновления. Могу сказать только, что это люди из окружения Аллы Борисовны. В сентябре мальчик идёт в первый класс, поэтому таким образом мы решили оградить его от шумихи в прессе, прекратить поток публикаций и передач о нем, которые провоцирует его отец", — заявила в июле 2019 года Комсомольской правде адвокат Аллы Пугачевой Марина Мурашова.

И вот в сентябре 2019 года жена Влада Пугачева Гузель опубликовала в Инстаграме снимок Жени и к нему – скандальные стихи от Влада, который явно недоволен новой семьей своего сына:

Прости меня, мой сын!

Прости, что я с тобой колени не царапал,

Прости, что поделился жизнью этой!

Прости меня, что рядом не с тобой!

Прости этих людей, что встречи нам не позволяют.

Прости, что в первый класс не проводил.

Прости, что развит был не мной!

Прости за боль, что я, не отдавая, носил только с собой.

Прости этих людей, что есть с тобою рядом,

Прости ты этих ....

Пусть мир горит, земля трясётся,

Ты знай, что где-то есть и рай.

Я люблю тебя, сын!

Будь сильнее этого общества!

Я всегда с тобой!

Твой отец.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! Спасибо, что ты есть!

Влад. П.

Влад Пугачев и Гузель Валиева поженились в июне 2019 года.

Влад Пугачев и Гузель Валиева Источник фото: vk.com/id547276522

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