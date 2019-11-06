"Я из Украины": всплыло показательное видео с MARUV на MTV

В сети появилось видео со скандальной украинской певицей MARUV на премии MTV Europe Music Awards.

Так, артистка, которая получила награду, как лучшая российская исполнительница и ранее опровергла свою связь с РФ, на красной дорожке обозначила, откуда она родом (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

MARUV

"Все привет! Меня зовут MARUV и я из Украины", — ответила певица на просьбу ведущего представить себя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) получила награду престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards как "лучшая российская исполнительница".

Сеть взбесило то, что украинскую певицу назвали россиянкой.

Дабы успокоить разъяренных пользователей директор артистки Кирилл Фельдман сделал официальное заявление, сообщив, что MARUV не имеет никакого отношения к России.

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