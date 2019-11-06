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6 ноября • обновлено в 10:25
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"Я из Украины": всплыло показательное видео с MARUV на MTV

1.8т Читать материал на украинском

В сети появилось видео со скандальной украинской певицей MARUV на премии MTV Europe Music Awards.

Так, артистка, которая получила награду, как лучшая российская исполнительница и ранее опровергла свою связь с РФ, на красной дорожке обозначила, откуда она родом (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

MARUV

MARUV

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"Все привет! Меня зовут MARUV и я из Украины", — ответила певица на просьбу ведущего представить себя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) получила награду престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards как "лучшая российская исполнительница".

  • Сеть взбесило то, что украинскую певицу назвали россиянкой.

  • Дабы успокоить разъяренных пользователей директор артистки Кирилл Фельдман сделал официальное заявление, сообщив, что MARUV не имеет никакого отношения к России.

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Персона
MARUV
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Тема то о чем?Странно было бы,если она сказала-Здрасьте,я ваша тетя из Бразилии.
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